В Нижнекамске автомобиль наехал на вылезавшего из люка рабочего

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Нижнекамске автомобиль наехал на рабочего, который в это время выбирался из канализационного колодца. Об этом сообщает телеканал Ntr-24.
По информации телеканала, недавно на этой улице сделали пешеходную зону — дорогу уложили брусчаткой и поставили соответствующие знаки, однако автомобили все равно продолжают там ездить.
Известно, что за рулем машины была женщина. Пострадавший получил перелом ребер, его госпитализировали. Отмечается, что во время проведения работ колодец не был огорожен, также отсутствовали предупреждающие знаки.
Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.