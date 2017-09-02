В Нижнекамске автомобиль наехал на вылезавшего из люка рабочего

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Нижнекамске автомобиль наехал на рабочего, который в это время выбирался из канализационного колодца. Об этом сообщает телеканал Ntr-24.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, находившиеся неподалеку. На записи видно, как мужчина высовывается из люка, а через несколько секунд на него наезжает машина. После этого автомобиль отъезжает в сторону и скрывается из кадра. Пострадавшему помогают очевидцы произошедшего.

По информации телеканала, недавно на этой улице сделали пешеходную зону — дорогу уложили брусчаткой и поставили соответствующие знаки, однако автомобили все равно продолжают там ездить.

Известно, что за рулем машины была женщина. Пострадавший получил перелом ребер, его госпитализировали. Отмечается, что во время проведения работ колодец не был огорожен, также отсутствовали предупреждающие знаки.

Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.