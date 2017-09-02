В ДОСААФ уточнили, что упавший в Балашихе Ан-2 не принадлежал организации

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Самолет АН-2, разбившийся под Балашихой на аэродроме Московского авиационно-ремонтного завода Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), не принадлежал организации; ДОСААФ будет помогать МАК в расследовании происшествия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ДОСААФ Игорь Филимонов.

Ан-2, на борту которого находились пилот Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент Борис Тылевич, неожиданно потерял высоту и врезался в землю во время торжественных мероприятий, посвященных 70-летию самолета Ан-2. Оба члена экипажа погибли.

"В данном мероприятии принимали участие различные экипажи авиации общего назначения гражданской авиации. Воздушное судно не принадлежало ДОСААФ России, погибшие не являлись работниками организации. Руководством департамента авиации центрального совета ДОСААФ России и Московского авиационно-ремонтного завода будет оказываться всестороннее содействие Межгосударственному авиационному комитету и гражданской авиации в расследовании данного происшествия", — сказал Филимонов.

Он отметил, что ДОСААФ будет помогать родственникам погибшего, в том числе в организации похорон.

"В первую очередь я хочу уделить внимание не авиационному инциденту, а тому, что из жизни ушли два прекрасных человека. Например, Дмитрий Сухарев был опытнейшим летчиком, настоящим мастером своего дела, он великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2. По всей видимости, его опыт помог ему в последний момент увести воздушное судно в сторону от зрителей авиационного праздника. Для ДОСААФ это настоящая трагедия, мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", — добавил Филимонов.