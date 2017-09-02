Пропавшую в Калининграде воспитанницу приюта нашли в притоне

КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Калининграде 30 августа 12-летнюю воспитанницу социального приюта в городе Черняховске в 80 километрах от областного центра, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Ранее сообщалось, что 30 августа 12-летняя школьница ушла из социального приюта для детей и подростков в Калининграде, где она воспитывалась. Следственное управление СК по региону организовали проверку. К поискам подключили полицию и волонтерские организации.

"Оперативники разыскали девочку в ночь на 2 сентября в 80 километрах от Калининграда – в выявленном ими притоне для употребления спиртных напитков в городе Черняховске. Там же в состоянии сильного алкогольного опьянения находилась лишенная родительских прав безработная 45-летняя мать девочки вместе со своим сожителем", – рассказала Поставничая.

Она добавила, что полицейские доставили в отдел и опросили всех, кто находился в помещении. По словам школьницы, решение покинуть приют она приняла самостоятельно. В понедельник она вернется к занятиям в школе. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают проверку по факту произошедшего – им предстоит выяснить причины и обстоятельства самовольного ухода девочки из приюта, а также решить вопрос о привлечении к ответственности организатора притона.