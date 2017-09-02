Путин поручил главе КБР позаботиться о людях в районе схода селя

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, который детально информировал главу государства о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий сошедшего селя.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "президент просил Кокова во взаимодействии с МЧС обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там".

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.

В результате схода селевого потока ночью 1 сентября оказались отрезанными более 500 туристов. Для их эвакуации организован воздушный мост. В общей сложности вертолеты МЧС и Росгвардии только в субботу выполнили 8 рейсов. Вертолеты забирают туристов из Терскола в Приэльбрусье и доставляют их в Тырныауз.

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