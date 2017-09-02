Очевидец рассказал подробности о крушении самолета Ан-2 в Балашихе

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пилот разбившегося во время авиашоу в подмосковной Балашихе самолета Ан-2 до последнего пытался увести отказавшую машину в сторону от толпы зрителей, самолет задел крылом землю и загорелся, не причинив вреда публике, сообщил РИА Новости оператор программы Flight TV Игнат Соловей, находившийся на летном поле.

По предварительным данным, командиром воздушного судна (КВС) был Дмитрий Сухарев. Еще на борту по пока не проверенным данным находился второй пилот Борис Тылевич.

"Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу. В результате касания произошло скольжение по земле, переворот, возгорание, затем взрыв", — рассказал Соловей.

По его словам, никаких выводов о причинах катастрофы пока делать нельзя. По словам очевидцев, скорее всего, мог произойти отказ матчасти самолета или ошибка пилотирования.

Публикация от ГАУ МО "Балашихинское ИА". (@gazeta_fakt) Сен 2 2017 в 2:35 PDT