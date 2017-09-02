Очевидец рассказал подробности о крушении самолета Ан-2 в Балашихе

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пилот разбившегося во время авиашоу в подмосковной Балашихе самолета Ан-2 до последнего пытался увести отказавшую машину в сторону от толпы зрителей, самолет задел крылом землю и загорелся, не причинив вреда публике, сообщил РИА Новости оператор программы Flight TV Игнат Соловей, находившийся на летном поле.
"Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу. В результате касания произошло скольжение по земле, переворот, возгорание, затем взрыв", — рассказал Соловей.
По его словам, никаких выводов о причинах катастрофы пока делать нельзя. По словам очевидцев, скорее всего, мог произойти отказ матчасти самолета или ошибка пилотирования.