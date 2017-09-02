В Кабардино-Балкарии провели подрыв скалы для восстановления участка дороги

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спасатели и пиротехники Центра "Лидер" МЧС России провели первый пробный подрыв скальной породы в Приэльбрусье для восстановления полностью разрушенного 300-метрового участка федеральной трассы Прохладный — Баксан — Эльбрус, сообщил начальник Центра "Лидер" Анатолий Саввин.
"В 11:10 мск был произведен первый пробный направленный управляемый подрыв, работы проводятся в сложнейших условиях. Они осложнены сложным рельефом местности — крутым склоном и нависающими каменными карнизами. Приходится использовать альпинистское снаряжение", — доложил Саввин главе МЧС России Владимиру Пучкову в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Саввин также сообщил, что управляемыми взрывами будут раздроблены валуны, которые находятся в русле реки Баксан.
Глава МЧС России потребовал взять на особый контроль эти работы и проводить их с соблюдением всех мер безопасности.