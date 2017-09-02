Газоснабжение, нарушенное при сходе селя в КБР, восстановят в течение дня

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Газоснабжение, нарушенное из-за схода селя в Кабардино-Балкарии, будет восстановлено в течение дня, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков.
По словам Кокова, вопрос с газоснабжением будет решен в течение дня.
Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.