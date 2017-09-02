В МЧС рассказали об обстановке в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ухудшение обстановки в Кабардино-Балкарии за минувшую ночь не допущено, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Вячеслав Борисов.

"За минувшую ночь ухудшения обстановки не допущено… За минувшие сутки проведено значительное наращивание группировки сил МЧС России в зоне ЧС", — сказал он.

По словам Борисова, на место прибыли спасатели из Северной Осетии, Адыгеи, центра "Лидер". Ожидается подкрепление из Донского спасцентра, поисково-спасательного отряда Южного регионального центра. "В готовности находится авиация МЧС России. Как только погода позволит — будет продолжена эвакуация отдыхающих из поселка Терскол в поселок Тырнауз", — добавил он.

Борисов отметил, что в субботу будут продолжены работы по восстановлению дорожного полотна и газоснабжения. Также в отрезанных населенных пунктах оперативные группы МЧС создают запасы продовольствия и медикаментов. Всего к аварийно-восстановительным и поисково-спасательным работам привлечено более 500 человек и 80 единиц техники.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.