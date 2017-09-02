В зоне схода селя в Эльбрусском районе могут находиться почти 400 человек

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Почти 400 человек, включая 22 ребенка, числятся среди отдыхающих в Эльбрусском районе, где сошел сель, сообщается на сайте ГУМЧС по Кабардино-Балкарии в субботу.

В ведомстве рассказали, что работы по ликвидации последствий схода селевых потоков в Эльбрусском районе продолжаются.

"Всего в Эльбрусском районе начиная с населенного пункта Верхний Баксан и выше на поляну Азау зарегистрированы на горных маршрутах 41 туристическая группа в количестве 208 человек, в том числе 15 групп 66 человек иностранные граждане, количество отдыхающих — 174 человек, в том числе 22 детей. Всего 382 человек, в том числе 22 детей", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий схода селя привлечены 553 человек, 82 единицы техники, один борт МИ — 8 МТВ-1 (Росгвардия по КБР) и один борт МИ — 8 АСЦ ЮРЦ МЧС РФ, уточнили в МЧС.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.