МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Обнаружен унесенным селем автомобиль, в котором находился глава поселения Эльбрус Кабардино-Балкарии Мусса Джаппуев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ночью 1 сентября в результате обильных осадков в 2 километрах западнее населенного пункта Эльбрус Эльбрусского района со склона ущелья Адыл-Су произошел сход селя на федеральную автодорогу А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус. При обвале дороги снесло в горную реку несколько автомашин, в том числе, и автомобиль, в котором, мог находиться глава администрации села Эльбрус Мусса Джаппуев.

"Машину Джаппуева нашли, она под камнями, не могут пока достать, но он вряд ли жив", — сказал собеседник агентства, отметив, что продолжать поиски пропавших будут завтра утром.

"Сторожа, которого с будкой снесло, и мужчину на Volkswagen утром начнут искать, машину нашли, а водителя нет", — отметил собеседник агентства, добавив также, что из упавшего в воду белого Mercedes спасли мужчину, "с ним все в порядке".

"Завтра в четыре вертолеты прилетят и продолжат эвакуировать туристов", — добавил он.

В результате схода селя были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью более трех километров. Поврежден газопровод, из-за чего нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают свыше 5,6 тысячи человек. Кроме того, 27 турбаз оказались отрезанными от федеральной автодороги.