СК начал проверку после смерти главы "Курортов Северного Кавказа"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следственный комитет РФ по Москве начал проводить доследственную проверку по факту смерти генерального директора "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Олега Горчева.

"Вечером 1 сентября 2017 года в квартире одного из жилых домов по 1-му Красногвардейскому проезду в городе Москве отцом было обнаружено тело 40-летнего сына", — заявила пресс-служба столичного главка СК РФ, не назвав имени погибшего.

О кончине Горчева ранее сообщили в пресс-службе "Курортов Северного Кавказа".

"Мы подтверждаем смерть гендиректора компании Олега Горчева", — сказал представитель компании, добавив, что причины смерти пока неизвестны.

Смерть не была насильственной

Как сообщили в СК, ходе первичного осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти бизнесмена. Полиция также не нашла признаков того, что смерть Горчева могла носить криминальный характер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

"При осмотре тела Горчева не было обнаружено признаков насильственной смерти", — завил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве также подтвердили, что в квартире жилого дома в 1-м Красногвардейском проезде обнаружили тело мужчины, не уточнив его имени.

"При выезде в ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Соболезнования коллег

В пресс-службе КСК выразили соболезнования семье и друзьям Горчева и рассказали, что он был опытным руководителем, влюбленным в Северный Кавказ.

"В памяти коллег Олег Сергеевич Горчев навсегда останется энергичным, искренним человеком, опытным руководителем, увлеченным своим делом — развитием туризма на Северном Кавказе, влюбленным в этот прекрасный горный край… Его уход — невосполнимая, тяжелая потеря для всех нас", — говорится в сообщении.

О времени и месте проведения церемонии прощания в КСК объявят позднее.

Биография Горчева

Как следует из биографии Горчева, опубликованной на сайте "Курортов Северного Кавказа, он родился в 1976 году в Киеве. Окончил "Высшую школу экономики" по специальности "Экономист". Свою карьеру бизнесмен начал еще в годы студенчества.

В середине 2000-х годов работал в частных фирмах, связав свою профессиональную деятельность с эффективным управлением финансами. С 2005 до 2011 года занимал должности начальника контрольно-ревизионного управления и советника гендиректора ОАО "НЭСК", позднее стал коммерческим директором этой компании.

Последние шесть лет жизни Горчев посвятил проекту Северо-Кавказского туристического кластера — с 2011 года он был заместителем гендиректора по экономике и финансам АО "КСК", с декабря 2014 года возглавил "Курорты Северного Кавказа".