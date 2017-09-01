Ростуризм находится на связи с МЧС после схода селя в Кабардино-Балкаркии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ростуризм находится на связи с МЧС и министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарии после сходя селя в республике, сообщает ведомство в пятницу.
"Ростуризм находится на связи с МЧС и Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкаркии и следит за развитием ситуации", — говорится в сообщении.
По данным главка МЧС России по региону, отрезаны пять населенных пунктов с населением более 5,2 тысячи человек, 10 турбаз и 49 туристических групп. Общая численность туристов превышает 500 человек, среди них 133 иностранца, в частности, из США, Германии, Польши, Словении, Малайзии, Франции, Англии, Южной Кореи, Индии, Египта, Болгарии, Молдавии и Украины.