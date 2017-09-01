РЖД оштрафовали за незаконное использование федеральных объектов в Пензе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Суд оштрафовал в Пензенской области Российские железные дороги, которые использовали объект федеральной собственности без оформления документов, сообщила в пятницу Приволжская транспортная прокуратура.

"Решением арбитражного суда Пензенской области ОАО "РЖД" привлечено к административной ответственности за использование находящегося в федеральной собственности четырех объектов нежилого фонда без правоустанавливающих документов, а именно без договора аренды недвижимости. Арендная плата за пользование объектами в федеральный бюджет не поступала", — говорится в сообщении.

Уточняется, что РЖД пользовались этими объектами с 2015 года. В связи с этим транспортный прокурор возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела суд оштрафовал РЖД на 20 тысяч рублей.

Кроме того, сейчас территориальное управление Росимущества в Пензенской области направило в суд исковое заявление о взыскании с РЖД сумм неосновательного обогащения за безвозмездное пользование этими объектами недвижимого имущества.