В КБР расшили зону поиска без вести пропавших после схода селя

ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Зона поиска без вести пропавших после селя в горах Кабардино-Балкарии расширена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства региона.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают более 5,6 тысячи человек. Отрезанными в горах оказались сотни туристов. Три человека числятся без вести пропавшими.

"Пострадавшим оказывается помощь, трое числятся без вести пропавшими. Главными задачами глава республики Юрий Коков назвал установление местонахождения людей, увеличена группировка поисковых групп, расширена зона поиска, она охватывает пойму реки Баксан в Эльбрусском, Баксанском и Чегемском районах", — сказал собеседник агентства.

Кроме этого, глава Кабардино-Балкарии в числе первоочередных задач, которые необходимо решить после схода селя в горных районах республики, назвал восстановление транспортного сообщения и газоснабжения.

"Поставлена задача восстановления газоснабжения до конца светового дня, 500 метров газовой трубы было вырвано. Газ будет подключаться к социальным объектам, есть резерв запасов воды, питания и медикаментов", — добавили в пресс-службе.

"По предварительной информации 7,7 тысячи человек остаются отрезанными, из них около 300 иностранцев, организован "воздушный мост", до Тырныауза, а там на автобусах, те, кто имеет билеты на сегодня и завтра оказывается помощь в транспортировке", — сказал собеседник агентства.