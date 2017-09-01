МЧС опубликовало номера телефонов, по которым можно узнать о ситуации в КБР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии опубликовало на своем сайте номера телефонов, куда можно обратиться по всем вопросам о ситуации, сложившейся в ходе схода селя.

"Вы можете обратиться по данным телефонам: 8(8662) 39-99-99 — Единый круглосуточный телефон доверия; 88662-74-32-42 — Старший оперативного штаба ГУМЧС России по КБР; 8938-690-87-76 — Начальник оперативной группы ЦУКС ГУМЧС России по КБР; 8(86638) 7-14-89 — Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России", — говорится в сообщении.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах республики, порядка 30 туристических баз, в которых находятся 350 человек, отрезаны, по предварительным данным, после схода селевых потоков.

Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что отрезанными селем в горах КБР оказались граждане ряда стран, в том числе, Великобритании.