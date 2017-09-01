Суд продлил арест шести фигурантам дела о теракте в петербургском метро

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Басманного суда города Москвы. 30 мая 2017

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Басманного суда города Москвы. 30 мая 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срока ареста шести фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Акрама Азимова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Мухамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Мухаммадюсупа Эрматова удовлетворить", — сказала судья.

Таким образом, суд продлил арест Каримовой, Махмудова и Ергашева — до 6 декабря, Эрматова — до 10 декабря, Азимова — до 19 декабря, а Мирзаалимова — до 26 декабря.

Все названные фигуранты свою вину не признают.

Всего по данному делу арестованы 11 человек. Вопрос о продлении ареста остальным пяти фигурантам суд рассмотрит в понедельник.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.