В Петербурге оштрафовали клинику, из-за которой скончался балетмейстер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику, которая оказывала услуги по анестезии в стоматологии, где 2 июня скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев, сообщает пресс-служба территориального органа Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что на основании трех заявлений в суд и других административных протоколов территориального органа Росздравнадзора на 200 тысяч рублей было оштрафовано ООО "Клиника доктора Лившиц". Ведомство сообщало, что она не имеет лицензии на осуществление работ и услуг по анестезиологии и реаниматологии. В этой связи клиника пользовалась услугами приглашенного анестезиолога из ООО "Центр интегративной медицины — ИнАлМед", в отношении которого ведомство также провело внеплановую проверку.

"Суд назначил ООО "Центр интегративной медицины — ИнАлМед" административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Суд посчитал возможным объединить в одно производство три протокола территориального органа Росздравнадзора", — говорится в сообщении.

Организация была привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 14.1. КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований), отмечает ведомство.

Сотрудники Росздравнадзора установили, что помещения клиники, где скончался балетмейстер, не отвечают требованиям к осуществлению услуг по анестезиологии и реаниматологии, а также не имеют соответствующего оснащения. В свою очередь ООО "Центр интегративной медицины — ИнАлМед" не имеет права оказывать услуги по анестезиологии и реаниматологии на выезде, добавляет ведомство.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что управление СК по Петербургу в отношении сотрудников двух предприятий возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).