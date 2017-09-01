МИД Британии: дипломаты помогут британцам, заблокированным в горах КБР

ЛОНДОН, 1 сен — РИА Новости, Мария Табак. Британские дипломаты находятся на связи с властями РФ и готовы при необходимости оказать помощь гражданам Соединенного Королевства, которых могли оказаться отрезанными селем в горах Кабардино-Балкарии (КБР).

"Наши сотрудники находятся в контакте с российскими властями, которые проводят расследование в связи со сходом селя в Кабардино-Балкарии. Мы готовы помочь всем британцам, которые могут быть затронуты инцидентом", — заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что отрезанными селем в горах КБР оказались граждане ряда стран, в том числе, Великобритании.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах республики, порядка 30 туристических баз, в которых находятся 350 человек, отрезаны, по предварительным данным, после схода селевых потоков.

Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный-Азау и смыло три пешеходных моста.