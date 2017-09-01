В КБР из-за селя повреждено более трех километров федеральной автодороги

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Свыше трех километров федеральной автодороги повреждено, по уточненным данным, при сходе селевых потоков в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее республиканский главк министерства сообщал о четырех полностью разрушенных участках федеральной автодороги Прохладный — Азау общей протяженностью 720 метров и частично — еще на трех участках на 61-м, 76-м и 89-м километрах автодороги.

"Повреждены восемь участков ФАД А-158 общей протяженностью более трех километров", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что, по предварительным данным, три человека числятся пропавшими без вести.