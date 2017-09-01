Вертолет эвакуировал 28 человек после схода селя в Кабардино-Балкарии

ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Вертолет эвакуировал 28 человек, в том числе 17 иностранцев, из горного района Кабардино-Балкарии после схода селя, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике.

Ранее сообщалось, что в пятницу планируется выполнить шесть рейсов вертолета для эвакуации заблокированных туристов на горных маршрутах после схода селевых потоков в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

"Вертолет эвакуировал 28 человек, в том числе 17 иностранцев, эвакуируются только желающие, перебоев с питанием и водой нет, уезжают те, кому необходимо на самолет или поезд", — сказал собеседник агентства.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают более 5,6 тысячи человек. Отрезанными в горах оказались сотни туристов.