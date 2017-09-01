СК возбудил дело после смерти роженицы в больнице в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице Ярковского района Тюменской области, сообщила РИА Новости в пятницу представитель регионального следственного управления СК РФ.
"У нас проводилась проверка по факту смерти, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование уголовного дела", — сказала представитель регионального СУ СК.
Виновным грозит до двух лет лишения свободы.
Представитель департамента здравоохранения Тюменской области сообщила РИА Новости, что причиной смерти женщины стала неожиданная реакция на препарат.
В больнице отказались от комментариев.