СК возбудил дело после смерти роженицы в больнице в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице Ярковского района Тюменской области, сообщила РИА Новости в пятницу представитель регионального следственного управления СК РФ.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на мужа погибшей, что беременность жены протекала нормально. По мнению мужа, в смерти его жены виновны врачи. Анестезиолог, по версии мужа, был в состоянии алкогольного опьянения.

"У нас проводилась проверка по факту смерти, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование уголовного дела", — сказала представитель регионального СУ СК.

Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Представитель департамента здравоохранения Тюменской области сообщила РИА Новости, что причиной смерти женщины стала неожиданная реакция на препарат.

"Проведен ряд проверок, и сделаны экспертные заключения, в том числе судебно-медицинской экспертизы, что такая реакция возникла на препарат, который вводили для остановки кровотечения. Пациентка поступила уже с серьезными осложнениями, в связи с чем проводились все необходимые для данной ситуации мероприятия, в том числе и после проявления такой острой реакции. Департамент здравоохранения Тюменской области приносит искренние соболезнования, к сожалению, бывают такие осложненные реакции организма, с которыми медицинские работники уже ничего не могут сделать", — отметила собеседница агентства.

В больнице отказались от комментариев.