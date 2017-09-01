В КБР военные приступили к операции по подрыву скалы после схода селя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа приступили к операции по подрыву скалы в Кабардино-Балкарии после схода селя, чтобы вернуть реку Боксан в свое русло, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие инженерного подразделение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа начали восхождение на высоту 1,3 тысячи метров над уровнем моря районе населенного пункта Верхний Баксан для устранения последствий сошедших селей в Кабардино-Балкарии – подрыву скалы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего привлечено более 20 человек и два грузовика "Камаз". Он пояснил, что подрыв будет произведен для того, чтобы "вернуть реку Боксан в свое русло, так как после схода сели река изменила свое русло и вода начала размывать федеральную трассу и другие дороги".