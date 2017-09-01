СК начал проверку после схода селя в Кабардино-Балкарии

ПЯТИГОРСК/МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи организовали проверку после схода селевого потока, в результате которого из-за подмыва дороги в реку Бансан упали три машины, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее представитель республиканского главка МЧС сообщил РИА Новости, что спасатели ведут поиск трех человек, упавших вместе с машинами в реку Баксан после схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

"Проводится доследственная проверка по факту схода селевого потока в Эльбрусском районе", — говорится в сообщении.

Согласно материалам проверки, в ночь на 1 сентября в Эльбрусском районе сошел селевой поток, устремившийся в русло реки Баксан. Потоком воды была повреждена федеральная автодорога "Прохладный-Азау". В результате подмыва дороги, потоком унесло три автомобиля. Отмечается, что пассажир одной из машин сумел выбраться самостоятельно, водителю другой автомашины помогли выбраться спасатели. В настоящее время ведутся поиски еще трех человек.

Ранее сообщалось, что сход селя в Кабардино-Балкарии оставил без газоснабжения пять населенных пунктов, перекрыто движение по федеральной трассе.