В Екатеринбурге у детского сада произошла стрельба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сообщение о стрельбе в пятницу на улице Советская в Екатеринбурге поступило в полицию; на место выехали правоохранители, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Ранее в СМИ появилась информация, что стрельба происходила в районе детского сада №547. В результате инцидента якобы есть пострадавшие.

"Поступило сегодня сообщение в районе 17.00 местного времени (15.00 мск) в отдел полиции №3. Сейчас сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства. Более подробная информация будет попозже", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стрельба, по предварительным данным, происходила по адресу: улица Советская, 41. "Люди сообщили, что кто-то стреляет из пневматического оружия", — отметил представитель УМВД.

Информации о пострадавших у полиции пока нет.