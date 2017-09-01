Трое костромичей пойдут под суд за незаконные операции с биткоинам

ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Трое жителей Костромы предстанут перед судом за незаконные операции с криптовалютой на сумму свыше 500 миллионов рублей, заработанных на обмене криптовалют, сообщает в пятницу управление МВД региона.

"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов", — цитирует костромская полиция официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным полиции, трое молодых ранее не судимых жителей Костромы оформили на своих родственников и знакомых более 300 банковских и сим-карт, через которые и осуществлялись обмен и переводы криптовалюты. В отношении них было возбуждено дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

"По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей", — отмечает УМВД региона.

Полицией в ходе расследования были допрошены 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз, изъяты компьютерные носители информации, предположительно. содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

"Судом задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — сообщает полиция.

Самая известная в мире криптовалюта — биткоин. В начале августа произошло разделение биткоина на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Оно связано с давним спором разработчиков относительно изменения протокола SegWit. По данным на 1 сентября, Bitcoin торгуется до 4,792 тысячи долларов, Bitcoin Cash — 601,52 доллара США.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.