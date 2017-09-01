Северная Осетия поможет в ликвидации последствий схода селя в КБР

ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Спасатели Северной Осетии окажут помощь коллегам в Кабардино-Балкарии в ликвидации последствий схода селя, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Северной Осетии.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что более 500 человек, в том граждане 14 стран, оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии.

"В пятницу в 12.00 мск десять спасателей Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись к месту проведения аварийно-восстановительных работ в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где ночью сошел сель", — сказал представитель ГУМЧС по Северной Осетии. Спасатели оснащены двумя единицами техники, одним плавсредством, специальным оборудованием, отметил представитель ведомства.

В готовности к выдвижению в тот же район находится аэромобильная группировка главного управления МЧС по Северной Осетии в составе 90 человек, 15 единиц техники и одного плавсредства.