Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обратилась в суд с требованием арестовать выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Москве и Московской области 1 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мещанского суда Москвы.

"Поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кодирова Муродбека Муйдина, обвиняемого по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205, части 3 статьи 222.1, части 3 статьи 223.1, части 2 статьи205.5 УК РФ", — сказала пресс-секретарь суда, отметив, что обвиняемый уже доставлен в суд.