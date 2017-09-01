В Кабардино-Балкарии из-за схода селя перекрыли участок федеральной трассы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Участок федеральной трассы перекрыли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода селя, сообщает пресс-служба областного МВД.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах республики, порядка 30 туристических баз, в которых находятся 350 человек, отрезаны, по предварительным данным, после схода селевых потоков. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста.

"Перекрыто движение по федеральной автодороге Прохладный — Баксан — Эльбрус с 88-го по 90-й километр. МВД по Кабардино-Балкарской Республике просит граждан временно воздержаться от поездки в Эльбрусский район", — говорится в сообщении пресс-службы областного МВД.

Как отметили в управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ", для движения закрыт участок автодороги А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус с 63-го по 93-й километр.

Для ликвидации последствий схода селя, а также обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда федеральными дорожниками привлечено более 10 единиц техники. Специалисты приступили к проведению очистных и укрепительных работ на участках автодорог, попавших в зону схода селевых масс.

Кроме того, в горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируются сильный дождь и гроза, объявлено штормовое предупреждение по повышению уровня воды в реках.