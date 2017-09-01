В Кабардино-Балкарии более 500 человек заблокированы из-за схода селя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 500 человек оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Отрезаны 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца", — отметил собеседник агентства.

Кроме россиян заблокированными оказались представители 14 стран, в том числе США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста. Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают почти шесть тысяч человек.

Как отметили в управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ", для движения закрыт участок автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус с 63-го по 93-й километр. В МВД попросили жителей временно воздержаться от поездки в Эльбрусский район.

В ликвидации последствий схода селя участвует более десяти единиц техники. Специалисты укрепляют участки автодорог, попавших в зону схода.

В горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируются сильный дождь и гроза, объявлено штормовое предупреждение.