МЧС предупредило о сильных дождях в горах Кабардино-Балкарии

ПЯТИГОРСК, 1 сен – РИА Новости, Маргарита Савельева. Сильный дождь и гроза прогнозируются в горных районах Кабардино-Балкарии, объявлено штормовое предупреждение по повышению уровня воды в реках, сообщает ГУ МЧС по республике.
Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста.
"Ожидается облачная с прояснением погода, сильный дождь, гроза, ветер до 10 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Кроме этого, объявлено штормовое предупреждение по повышению уровня воды в реках до опасных отметок в связи с сильными осадками в горах.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по КБР, на данный момент в горах пасмурно, дождя нет.