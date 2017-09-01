МЧС предупредило о сильных дождях в горах Кабардино-Балкарии

Прохожие во время дождя. Архивное фото

Прохожие во время дождя. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 1 сен – РИА Новости, Маргарита Савельева. Сильный дождь и гроза прогнозируются в горных районах Кабардино-Балкарии, объявлено штормовое предупреждение по повышению уровня воды в реках, сообщает ГУ МЧС по республике.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах республики, порядка 30 туристических баз, в которых находятся 350 человек, отрезаны, по предварительным данным, после схода селевых потоков.

Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста.

"Ожидается облачная с прояснением погода, сильный дождь, гроза, ветер до 10 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Кроме этого, объявлено штормовое предупреждение по повышению уровня воды в реках до опасных отметок в связи с сильными осадками в горах.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по КБР, на данный момент в горах пасмурно, дождя нет.