В автомобиле, упавшем в реку в КБР, был глава сельского поселения Эльбрус

ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости. В автомобиле "Нива", который упал в реку в Кабардино-Балкарии, находился глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джапуев, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы главы правительства.

По данным главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, после схода селя в горных районах республики автомобиль "Нива", в котором находились два человека, упал в реку.

"Он прибыл на место ЧС ночью, его машина упала в реку в результате обвала дороги, и ее унесло течением. Сейчас принимаются все меры по его поиску", — сказал собеседник агентства. По его словам, человек, который находился с Джапуевым, по некоторым предположениям, мог спастись.