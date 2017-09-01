Три машины упали в реку Баксан при сходе селя в КБР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Спасатели ведут поиск трех человек, упавших вместе с машинами в реку Баксан после схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС.

"В реку Баксан упали три автомашины, в которых находились пять человек, из них два человека спасли, еще три человека ищут спасатели", — сказал собеседник агентства.