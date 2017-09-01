В Хабаровском крае голодные медведи "собирают урожай" с огородов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен — РИА Новости. Медведям не хватает рыбы в нерестовых реках, поэтому они начали выходить к поселкам в Хабаровском крае и "собирать урожай" на огородах края — выкапывать морковь и свеклу, есть груши и виноград, а также отбирать у домашних собак миски с едой, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства регионального министерства природы Олег Егорушкин.

"С начала 2017 года зарегистрировано 46 случаев выхода медведей к населенным пунктам, за август — более 20. Медведи "собирают урожай"- выкапывают морковь, свеклу, на юге едят груши и виноград. На днях был случай на окраине Николаевска-на-Амуре: медведь отобрал миску у дворовой собаки и ел кашу, его отстрелили", — рассказал Егорушкин РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что с начала 2017 года в Хабаровском крае животных отстреливали 22 раза.

"Отстреливают агрессивных зверей, представляющих реальную опасность. Сейчас медведь идет в поселки есть, а не нападать, население мы постоянно предупреждаем, ведем работу совместно с МЧС и специалистами администраций на местах",- пояснил Егорушкин.

По его словам, сейчас в нерестовых реках сложилась сложная ситуация — летняя кета еще "не пришла", а осеннюю рыбу вылавливают промысловые хозяйства, которые перегораживают реку в узких местах.

Как сообщалось, в начале августа медведи съели около тонны рыбы, выпавшей на дорогу из грузовика, который перевозил продукцию рыболовецкого колхоза в Николаевском районе Хабаровского края.

В октябре прошлого года жители приграничного села Казакевичево под Хабаровском обнаружили на своем дачном участке истощенную молодую медведицу, которую затем доставили в реабилитационный центр диких животных "Утес". Село находится на границе с Китаем, с российской стороны его окружает территория государственного природного заповедника "Большехехцирский", появление диких животных в населенном пункте не редкость.

В начале сентября 2016 года гималайская медведица пришла в Казакевичево, наелась забродивших груш и, охмелев, упала на пороге сарая в одном из дворов. Экологи, которых вызвали местные жители, транспортировали животное в лес.