На Ямале четыре охранника погибли, отравившись спиртосодержащей продукцией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен — РИА Новости. Четверо вахтовиков погибли на Ямале, как предполагается, из-за употребления спиртосодержащей жидкости, возбуждены уголовные дела, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Отмечается, что тела двух мужчин были обнаружены в балке вагон-городка, принадлежащего компании "Ямалтрансстрой" и расположенного на станции Карская Ямальского района. На следующий день в амбулатории, расположенной в соседнем поселке Бованенково, скончались еще двое мужчин.

По версии следователей, их смерть наступила от отравления неустановленным ядом "вследствие совместного употребления спиртосодержащей жидкости".

"В настоящее время на местах происшествия работают следственно-оперативные группы, осмотрено место происшествия, установлены и допрошены свидетели, назначены криминалистические экспертизы. Устанавливается лицо, причастное к сбыту спиртосодержащей жидкости", — заявили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".