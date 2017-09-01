В КБР пять населенных пунктов остались без газа из-за схода селя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сход селя в Кабардино-Балкарии оставил без газоснабжения пять населенных пунктов, перекрыто движение по федеральной трассе, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным спасательного ведомства, информация о сходе селя в районе населенных пунктов Эльбрус и Верхний Баксан поступила в ночь на пятницу.

"По предварительной информации, в зону схода селя попал газопровод диаметром 225 миллиметров, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино в количестве 1400 абонентов", — говорится в сообщении МЧС.

Ведомство отмечает, что из-за схода селя перекрыто движение по федеральной автодороге Прохладный-Азау с 88 по 90 километры.

"Жилые дома и социально-значимые объекты в зону схода сели не попадают", — информируют спасатели.