В Таганроге пытались продать на органы живого человека за 1,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Двух жителей Таганрога Ростовской области подозревают в продаже на органы живого человека за 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении областной прокуратуры.

"По версии следствия, подозреваемые 29 августа этого года, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 миллиона рублей 26-летнего гражданина РФ для его дальнейшей эксплуатации в личных целях, изъятия органов и тканей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения денег злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми).

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, следствию стало известно о готовящемся преступлении. Покупателем выступило подставное лицо — сотрудник правоохранительных органов. По информации источника, в данный момент 26-летний гражданин РФ жив, ему ничего не угрожает. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.