Успех ФСБ: в Москве предотвратили теракт, запланированный на 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности в четверг сообщила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября. Задержанные принадлежали к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство".
В посольствах центральноазиатских стран в России пока не знают, кто именно задержан. Специалисты назвали нынешнее задержание безусловным успехом отечественных спецслужб, сработавших оперативно и высокопрофессионально и предотвративших много жертв.
Первого сентября в РФ начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки. В этом году он совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-Байрамом.
Планировавшиеся теракты
По сообщению ФСБ, один из задержанных планировал совершить нападения на граждан с использованием холодного оружия. Он разместил в интернете видеообращение к членам "Исламского государства", в котором дал "клятву верности террористам". В его телефоне были обнаружены контакты с вербовщиками ИГ и инструкции по планируемому преступлению. На кадрах оперативного видео, опубликованного ФСБ, был показан заготовленный для нападений топор.
Следственное подразделение ФСБ России рассматривает вопрос о возбуждении против задержанных уголовных дел "с квалификацией приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Фамилии пока неизвестны
В посольствах центральноазиатских стран в РФ пока не располагают информацией, кого именно ФСБ задержала за подготовку терактов.
"У нас таких данных нет", — сказала пресс-секретарь посольства Казахстана в России Жанар Колбачаева, отвечая на вопрос, нет ли среди задержанных граждан этой страны. Пресс-атташе киргизского посольства в РФ Гулбарчын Байымбетова заявила, что в дипмиссии не знают о том, задержаны ли граждане Киргизии.
Успех спецслужб
Попытка совершения крупных терактов в московском регионе 1 сентября была достаточно предсказуемой, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов. По его словам, знаменательные даты и праздники, в том числе День знаний, выбираются террористами в качестве дат совершения громких преступлений, поскольку много людей собирается в разных местах.
Михайлов назвал нынешнее задержание безусловным успехом российских спецслужб. "Это даже не обсуждается. Предотвращены большие жертвы", — добавил он.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости также высоко оценил работу российских спецслужб, отметив, что они сработали "крайне профессионально и оперативно".
Визовый вопрос
Что касается превентивных мер, то, по мнению Клинцевича, для приезжающих в Россию граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим. "В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряженности, пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе", — заявил Клинцевич РИА Новости.
Сенатор отметил, что введение визового режима больно ударит по трудовым мигрантам из этого региона, для которых работа в России является порой единственным способом заработка. "Но наша страна, наше государство будет защищать своих граждан, и ради этого пойдет на любые потери", — подчеркнул он.
В то же время глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал РИА Новости, что нынешнее задержание — не повод вводить визы со странами СНГ.
"Закрыть страну, закрыться ото всех, ввести визовый режим для всех — это не выход из положения. Ни одна страна мира по этому пути не идет и идти не должна, потому что это совершенно нелогично, так как подобные случаи скорее исключение", — заявил Калашников. По мнению парламентария, бороться с подобными инцидентами нужно решая проблему с терроризмом в целом, "а для этого ничего лучше мир не придумал, как работа спецслужб и силовых структур".
Работа среди мигрантов
Еще одной предупредительной мерой должно стать усиление правоохранительными органами РФ работы в среде мигрантов, необходимо предотвращать распространение экстремистских идей, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.
По его словам, зачастую под влияние экстремистских идей мигранты попадают уже на территории России. "Главным образом через интернет это происходит. И поэтому нужно, конечно, среди мигрантов правоохранительным органам резко активизировать деятельность", — полагает член ОП.