Успех ФСБ: в Москве предотвратили теракт, запланированный на 1 сентября

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности в четверг сообщила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября. Задержанные принадлежали к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство".

В посольствах центральноазиатских стран в России пока не знают, кто именно задержан. Специалисты назвали нынешнее задержание безусловным успехом отечественных спецслужб, сработавших оперативно и высокопрофессионально и предотвративших много жертв.

Первого сентября в РФ начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки. В этом году он совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-Байрамом.

Планировавшиеся теракты

По сообщению ФСБ, один из задержанных планировал совершить нападения на граждан с использованием холодного оружия. Он разместил в интернете видеообращение к членам "Исламского государства", в котором дал "клятву верности террористам". В его телефоне были обнаружены контакты с вербовщиками ИГ и инструкции по планируемому преступлению. На кадрах оперативного видео, опубликованного ФСБ, был показан заготовленный для нападений топор.

Второй задержанный, который также является членом ИГ, планировал стать смертником и взорвать себя в толпе. На видео ФСБ он признался, что приехал в Россию, "чтобы совершить джихад, чтобы взорвать (по) указанию "Исламского государства". По месту его жительства обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления.

Следственное подразделение ФСБ России рассматривает вопрос о возбуждении против задержанных уголовных дел "с квалификацией приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Фамилии пока неизвестны

В посольствах центральноазиатских стран в РФ пока не располагают информацией, кого именно ФСБ задержала за подготовку терактов.

"На данный момент мы не обладаем информацией об этих задержанных", — сообщил РИА Новости советник посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти. Пресс-атташе посольства Узбекистана в РФ Алишер Усманов указал, что в дипмиссии "таких данных нет".

"У нас таких данных нет", — сказала пресс-секретарь посольства Казахстана в России Жанар Колбачаева, отвечая на вопрос, нет ли среди задержанных граждан этой страны. Пресс-атташе киргизского посольства в РФ Гулбарчын Байымбетова заявила, что в дипмиссии не знают о том, задержаны ли граждане Киргизии.

Успех спецслужб

Попытка совершения крупных терактов в московском регионе 1 сентября была достаточно предсказуемой, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов. По его словам, знаменательные даты и праздники, в том числе День знаний, выбираются террористами в качестве дат совершения громких преступлений, поскольку много людей собирается в разных местах.

"Понятно, что в такие дни вводится в действие особый режим, повышенный уровень безопасности, тем не менее, некоторые пытаются совершить теракты. У нас, к сожалению, был горький опыт в Беслане. И 1 сентября — одна из вполне предсказуемых дат", — сказал Михайлов РИА Новости.

Михайлов назвал нынешнее задержание безусловным успехом российских спецслужб. "Это даже не обсуждается. Предотвращены большие жертвы", — добавил он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости также высоко оценил работу российских спецслужб, отметив, что они сработали "крайне профессионально и оперативно".

Визовый вопрос

Что касается превентивных мер, то, по мнению Клинцевича, для приезжающих в Россию граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим. "В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряженности, пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе", — заявил Клинцевич РИА Новости.

По его словам, если подобные случаи подготовки терактов в России выходцами из Средней Азии будут учащаться, он сам "как зампред комитета (Совета Федерации) по обороне" будет выходить с такими предложениями. "Другого выхода здесь нет", — считает он.

Сенатор отметил, что введение визового режима больно ударит по трудовым мигрантам из этого региона, для которых работа в России является порой единственным способом заработка. "Но наша страна, наше государство будет защищать своих граждан, и ради этого пойдет на любые потери", — подчеркнул он.

В то же время глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал РИА Новости, что нынешнее задержание — не повод вводить визы со странами СНГ.

"Закрыть страну, закрыться ото всех, ввести визовый режим для всех — это не выход из положения. Ни одна страна мира по этому пути не идет и идти не должна, потому что это совершенно нелогично, так как подобные случаи скорее исключение", — заявил Калашников. По мнению парламентария, бороться с подобными инцидентами нужно решая проблему с терроризмом в целом, "а для этого ничего лучше мир не придумал, как работа спецслужб и силовых структур".

Работа среди мигрантов

Еще одной предупредительной мерой должно стать усиление правоохранительными органами РФ работы в среде мигрантов, необходимо предотвращать распространение экстремистских идей, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

"Большое количество терактов, которые планировались на территории России, было предотвращено. Однако при этом надо понимать, что угроза терроризма достаточно большая, и здесь, безусловно, требуется значительная активизация усилий, в том числе, безусловно, крайне важно усиливать агентурную работу и оперативно-розыскную деятельность. Одна из категорий людей, которые, безусловно, наиболее подвержены этим террористическим вербовкам, это, конечно, мигранты", — считает Григорьев.

По его словам, зачастую под влияние экстремистских идей мигранты попадают уже на территории России. "Главным образом через интернет это происходит. И поэтому нужно, конечно, среди мигрантов правоохранительным органам резко активизировать деятельность", — полагает член ОП.