Суд оставил под стражей водителя, попавшего в крупное ДТП в Татарстане

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

КАЗАНЬ, 31 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Верховный суд Татарстана в четверг в результате апелляционного рассмотрения оставил под стражей до 2 октября водителя автобуса, попавшего в крупное ДТП с 14 погибшими, Александра Ижмукова, сообщила РИА Новости консультант суда Елена Коваль.

Столкновение автобуса Neoplan с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", произошло неподалеку от Заинска в ночь на 2 июля. В автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали, из них были госпитализированы 12.

Ранее Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания Ижмукова под стражей, истекавший 2 сентября, еще на месяц — до 2 октября.

"Адвокат обжаловал продление срока содержания под стражей Ижмукова до 2 октября. Верховный суд Татарстана оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала Коваль.

По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков сообщил, что, по предварительной информации, причиной ДТП могли стать утомленность водителя автобуса и превышение скорости. По его словам, автобус выполнял заказную перевозку.