Пропавшие в Забайкалье туристы из Москвы вышли на связь

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Туристы из Москвы, пропавшие в Каларском районе Забайкалья во время сплава по горным рекам Кодара, сами вышли на связь с родными, объяснив, что отклонились от маршрута, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МЧС Олег Горлов.

Группа из шести путешественников из Москвы, прибывшая на север Забайкалья для совершения сложного водно-пешего маршрута, не вышла на связь 30 апреля. На 29 августа у них были билеты на поезд, в этот день они должны были выехать домой. Согласно запланированному маршруту протяженностью около 300 километров, туристы направлялись из поселка Новая Чара через территорию Иркутской области на станцию Таксимо (БАМ) республики Бурятия.

"Нашлись. Сами вышли на связь. Старший группы позвонил жене, сказал, что по погодным условиям отклонились от маршрута и вышли в другом месте", — сказал Горлов.

По его словам, туристы сообщили, что помощь им не требуется и с ними все хорошо.