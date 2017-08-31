Источник: певец Александр Ермак арестован в Москве по обвинению в убийстве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Певец Александр Ермак арестован в Москве по обвинению в убийстве знакомого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным столичного главка СК России, 35-летний мужчина арестован по обвинению в убийстве, которое было совершено на севере Москвы в минувший четверг. По данным следствия, подозреваемый в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым.

"Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом… После чего мужчина скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении.

Следователи установили и задержали подозреваемого, который в ходе допроса полностью признал свою вину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации источника в правоохранительных органах, в преступлении обвиняют певца Александра Ермака.