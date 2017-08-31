Cуд отказался выпустить судившегося с IKEA бизнесмена под залог

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг оставил под стражей бизнесмена Константина Пономарева, который является главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также известен своей многолетней судебной тяжбой с IKEA за долг почти в 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пономарева обвиняют в ложном доносе, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

"Постановление Пресненского суда Москвы о продлении обвиняемому Пономареву срока содержания под стражей до 6 октября оставить без изменения", — решил суд.

Сам Пономарев просил суд выпустить его под залог в 120 миллионов рублей — "эта сумма вдвое больше, чем самая большая сумма залога, известная мне по уголовным делам". Суд отказал.

В рамках этого дела под домашним арестом находится адвокат бизнесмена Михаил Загорский, которому вменяют две статьи УК РФ — искусственное создание доказательств и подкуп или принуждение к даче показаний.

Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Вину бизнесмен не признает, отмечая, что "не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления".