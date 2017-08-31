СК подтвердил, что задержание экс-замглавы Мирного связано с наркотиками

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг — РИА Новости. Представитель управления СК по Якутии подтвердила РИА Новости, что задержание экс-заместителя главы города Мирный Алексея Кузниченко связано с хранением наркотиков. Этим делом занимается полиция, региональное управление МВД прокомментирует информацию в пятницу.

"Данное лицо задержано сотрудниками полиции. Его задержание связано с фактом хранения наркотического вещества. Это подследственность полиции",- сообщила собеседница агентства, которая подтвердила, что речь идет именно об Алексее Кузниченко.

В управлении МВД по региону РИА Новости сообщили, что прокомментируют информацию в пятницу.

Ранее региональные СМИ сообщили, что Кузниченко был задержан полицией по дороге на работу с полиэтиленовым пакетом с марихуаной, что выяснилось после экспертизы.

В департаменте по информационной политике администрации главы региона и правительства республики РИА Новости ранее сообщили, что после задержания чиновник был уволен.

Кузниченко курировал в Мирном социальные вопросы.