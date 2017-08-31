В Чите горит здание краевого суда

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Здание краевого суда горит в Чите, люди покинули здание самостоятельно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Она отметила, что людей в здании почти не было, поскольку рабочий день уже завершился.

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"Пожар начался на пятом этаже. Людей в здании почти не было, сработала пожарная сигнализация, все вышли сами. Сильное задымление, которое видно с разных точек города. Причину пока не знаем, тушат", — сказала Михайлюк.

МЧС: У здания краевого суда в Чите горит чердак https://t.co/jsXCRZzUJN #чита — ЧитаРу Новости (@ChitaRuNews) 31 августа 2017 г.

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