Учитель не знает о нападении на офис его студии

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель заявил, что не знает о том, что неизвестные в ночь на четверг бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии "Лендок", где располагается офис его студии "Рок".

Ранее представитель регионального ГУМВД сообщил РИА Новости, что неизвестные в ночь на четверг бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии "Лендок" на Крюковом канале в Петербурге. Там располагается офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя. Возгорание было потушено к моменту прибытия сотрудников полиции.

"Я об этом еще ничего не слышал", — сказал Учитель РИА Новости.