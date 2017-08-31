Водитель грузовика, сбивший двух людей в центре Москвы, был трезв

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Водитель грузовика, сбивший двух пешеходов в центре Москвы, не был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости рассказали, что грузовик в центре Москвы сбил двух человек и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.

"Проведенное медицинс­кое освидетельствова­ние подтвердило, что водитель в момент ДТП не был в состоянии алкогольного опьян­ения", — сказал собеседник агентства.