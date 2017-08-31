Угрозы жизни нет: певицу Линду выписали из больницы после ДТП

МОСКВА, 31 августа — РИА Новости. Врачи оказали помощь певице Линде, пострадавшей в результате ДТП в центре Москвы, и отпустили ее домой, сообщили в справочной службе Института имени Склифосовского.

"Ее доставили, оказали помощь и не госпитализировали", — рассказал собеседник агентства.

Что произошло

В среду вечером на улице Каретный Ряд грузовой автомобиль сбил двух женщин и скрылся. Позднее водителя задержали в Капотне. По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадали две женщины.

Одной из пострадавших оказалась певица Светлана Гейман, известная под псевдонимом Линда. С места аварии ее госпитализировали в Институт имени Склифосовского.

Позднее в полиции опровергли сообщения СМИ о том, что грузовик въехал в толпу людей.

Чем известна певица Линда

Линда — российская певица, ее творчество относят к электронному и этническому стилям. Она была популярна в девяностые годы. Самые известные песни Линды — "Ворона", "Мало огня" и "Северный ветер".