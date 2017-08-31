Угрозы жизни нет: певицу Линду выписали из больницы после ДТП

МОСКВА, 31 августа — РИА Новости. Врачи оказали помощь певице Линде, пострадавшей в результате ДТП в центре Москвы, и отпустили ее домой, сообщили в справочной службе Института имени Склифосовского.
"Ее доставили, оказали помощь и не госпитализировали", — рассказал собеседник агентства.
Что произошло
Одной из пострадавших оказалась певица Светлана Гейман, известная под псевдонимом Линда. С места аварии ее госпитализировали в Институт имени Склифосовского.
Позднее в полиции опровергли сообщения СМИ о том, что грузовик въехал в толпу людей.
Чем известна певица Линда
Линда — российская певица, ее творчество относят к электронному и этническому стилям. Она была популярна в девяностые годы. Самые известные песни Линды — "Ворона", "Мало огня" и "Северный ветер".