Минобрнауки готово помочь в проверке нарушений при съемках "Пока все дома"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минобрнауки готово предоставить Генпрокуратуре РФ детальную информацию о выделении средств для съемок видеопаспортов детей-сирот для передачи "Пока все дома", сообщила пресс-служба министерства.

"На сегодняшний день Генпрокуратура РФ не обращалась в Минобрнауки по данному вопросу. В то же время министерство готово предоставить детальную информацию генпрокуратуре РФ при необходимости", — сообщила пресс-служба.

Ранее представитель ГП Александр Куренной сообщил, что ведомство проверяет информацию о нарушениях при съемке телепередачи "Пока все дома" на Первом канале, в частности, использование 110 миллионов рублей на ролики о детях-сиротах. По словам Куренного, Генпрокуратура организовала проверку сведений о нарушениях, ранее размещенных в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок" в рамках программы "Пока все дома" деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, от телеканала и от спонсоров.

В августе стало известно, что Первый канал в новом телесезоне не будет закупать программу "Пока все дома". По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, такое решение связано с результатами проведенной проверки, в ходе которой выяснилось, каким образом финансировалась программа. Телеведущий программы "Пока все дома" Тимур Кизяков рассказал, что компании-спонсоры не перечисляли деньги на счета программы, а направляли их в органы опеки. По его словам, за государственные средства, выделенные на программу, была предусмотрена строгая отчетность. Как отмечается, телеведущий считает клеветой сообщения об источниках программы.

Ранее в декабре на семинаре-совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец глава Минобрнауки Ольга Васильева обратила внимание регионов на недобросовестную работу фондов по устройству детей в семьи, которые не имеют отношения к соответствующей программе и дают до 30% возврата детей, напомнив о работе телеведущего Тимура Кизякова, который готовит соответствующие паспорта для сирот и помогает их устройству в семьи.

Программа "Пока все дома" впервые вышла в эфир в 1992 году и с тех пор делала это каждое воскресенье в 10.30 утра, отмечается на сайте проекта. Программа подается "как раз к семейному завтраку: с одной стороны экрана за столом — семья зрителей, с другой — семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта". Бессменным ведущим программы был Тимур Кизяков. Супруга Кизякова Елена вела рубрику "У вас будет ребенок".