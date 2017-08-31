Челябинские подростки напились до потери сознания, подражая футболистам

ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку после обнаружения в бессознательном состоянии пьяных подростков 13-15 лет в одном из дворов Челябинска, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского управления МВД Марина Талипова. Местные СМИ сообщают, что подростки играют в местной футбольной команде, и что их вдохновила прошлогодняя скандальная вечеринка с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Инцидент произошел 27 августа во дворе дома в Ленинском районе Челябинска. Трое подростков 13, 14 и 15 лет были обнаружены медиками в бессознательном состоянии, еще один мог говорить, у всех было диагностировано сильное алкогольное опьянение. По данному факту полиция Челябинска проводит проверку, а в отношении родителей подростков уже составлены административные протоколы", — рассказала собеседница агентства.
Талипова добавила, что эти подростки ранее не попадали в поле зрения полиции и не состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних.