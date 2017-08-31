В Коми жильцов девятиэтажки расселили из-за смещения плиты перекрытия

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Свыше 40 жильцов девятиэтажного жилого дома отселили в Усинске республики Коми после смещения плиты перекрытия, угроза обрушения пока отсутствует, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах региона.

"Произошло смещение плиты кровельного перекрытия. Несущие конструкции не повреждены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, угрозы обрушения нет. В целях безопасности из здания были отселены 43 жителя первого подъезда, 11 из них сейчас находятся в пункте временного размещения.

"В четверг планируется экспертная оценка дома на возможность его дальнейшей эксплуатации", — добавил собеседник агентства.