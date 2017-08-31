На Ставрополье столкнулись два автобуса

ПЯТИГОРСК, 31 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пять человек госпитализированы в результате ДТП с двумя автобусами в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону.

"Вечером в среду в Андроповском районе водитель автобуса Peugeot в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автобусом Hyundai, который отбросило влево на тросовое ограждение, после чего он опрокинулся, а автобус Peugeot допустил съезд в правую обочину", — говорится в сообщении.

В результате происшествия госпитализация понадобилась пятерым гражданам: троим пассажирам автобуса Hyundai, жителям Северной Осетии, и двоим пассажирам Peugeot, жителям Кабардино-Балкарии, отметили в УГИБДД.

Маршрутка из Краснодара попала в жесткое ДТП на Ставрополье https://t.co/OsmhDvAKho pic.twitter.com/8D5DMhK0i5 — Кубань Официальная (@kuban_official) 31 августа 2017 г.

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По информации ведомства, все участники ДТП на момент происшествия были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса Peugeot — 24-летний житель республики Кабардино-Балкария — за последние 2 года около 10 раз нарушал ПДД, чаще всего – скоростной режим.

"Данный автобус выполнял частную перевозку из города Краснодара в город Нальчик. Автобус Hyundai двигался по маршруту "Ставрополь – Владикавказ". В настоящее время у водителей произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, назначены экспертизы. По факту происшествия проводится проверка", — отмечается в сообщении.